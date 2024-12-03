Where you can meet the Grinch at McDonald's sites across the UK - full list of restaurants

Meet the Grinch at McDonald’s this Christmas 💚
  • Meet the Grinch™ at McDonald’s this Christmas
  • McDonald’s has launched its first-ever Grinch™ Happy Meal
  • Families can take part in Grinch™ activities

McDonald’s will be hosting ‘Meet The Grinch™’ events across the UK in December to celebrate the launch of the first ever Grinch™ Happy Meal®.

The legendary fast food chain has launched a Happy Meal with toys inspired by the festive classic movie, which will come with either a Grinch™ plush toy, a special edition of the ‘12 Days of Grinchmas’ tale or one of the Grinchy card games.

The Grinch™ Happy Meal will be available for six weeks, with the last day to purchase on Tuesday December 31, 2024.

As part of the Grinch™ celebrations, McDonald’s will be hosting a ‘Meet The Grinch™’ event, where a life-size Grinch™ will be heading to over 150 McDonald’s restaurants across the UK.

Families will be able to meet the character, while also taking part in festive games and activities.

Here is the full list of McDonald’s restaurants where the Grinch™ will make an appearance in December 2024.

Greater London

McDonald’s Penge

McDonald’s Lombardy Retail ParkMcDonald’s Acton - Dec 22

McDonald’s Ealing BroadwayMcDonald’s Wembley Park

South Coast

McDonald’s Isle of Wight

McDonald’s Gosport Brockhurst Gate

McDonald’s Poole Wessex Gate Retail Park

McDonald’s Hedge End

McDonald’s Southampton Millbrook

McDonald’s Aldershot Ash Road

McDonald’s Farnborough Tumble Down Dick

McDonald’s Basingstoke Leisure Park

East Midlands

McDonald’s Fosse Park

McDonald’s Leicester Meridian Way

McDonald’s Loughbrough Warwick Way

McDonald’s Long Eaton Tesco

McDonald’s Bulwell

West Midlands

McDonald’s Telford

McDonald’s Wolverhampton Dudley Street

McDonald’s Coventry Alvis

McDonald’s Tamworth Wilnecote

McDonald’s Reedswood

McDonald’s Stechford

McDonald’s New Oscott

McDonald’s Birmingham Chelmsley Wood

McDonald’s Stoke Longton

McDonald’s Dudley Merryhill

McDonald’s Dudley Upper Gornal

East of England

McDonald’s Queensgate Peterborough

McDonald’s Peterborough Hampton

McDonald’s St Ives Bramley Road

Where you can meet the Grinch at McDonald's sites across the UK - full list of restaurants (Photo: Red Consultancy)placeholder image
Where you can meet the Grinch at McDonald's sites across the UK - full list of restaurants (Photo: Red Consultancy) | Red Consultancy

Yorkshire

McDonald’s Ennerdale

McDonald’s Wakefield Cathedral Retail Park

McDonald’s Wakefield Snowhill

McDonald’s Rotherham Parkgate

McDonald’s Guiseley

McDonald’s Bramley

McDonald’s Hunslet

McDonald’s Leeds

McDonalds Leeds Morley

McDonald’s Leeds Colton Mill

North East

McDonald’s Redcar Thrush Road

McDonald’s Eston

McDonald’s Colby Newham

McDonald’s West Auckland

McDonald’s Consett Pond Court Business Park

McDonald’s Team Valley

McDonald’s North Moor Road

McDonald’s Boldon DT

McDonald’s South Shields

McDonald’s SilverlinkMcDonald’s CramlingtonMcDonald’s Ashington

North West

McDonald’s Wigan Gower St

McDonald’s BoltonMcDonald’s Rochdale Sandbrook Park

McDonald’s Oldham Huddersfield Road

McDonald’s Ashton Moss

McDonald’s Stockport Forum

McDonald’s Southport Kew

McDonald’s Southport Ocean Plaza

McDonald’s Formby

McDonald’s Ormskirk Two Saints Retail Park

McDonald’s Aintree

McDonald’s Maghull

McDonald’s Skelmersdale

McDonald’s St Helens Chalon Way

McDonald’s St Helens Linkway

McDonald’s Prescot Retail Park

McDonald’s Huyton Hey Road

McDonald’s Huyton Page Moss

McDonald’s Barrow In Furness

McDonald’s Stonedale Lane

McDonald’s Ulverstone

McDonald’s Kirby County Road/Hall Lane

McDonald’s Hunts Cross

McDonald’s Morecambe

McDonald’s Liverpool Rice Lane

McDonald’s Lancaster Caton Road

McDonald’s Liverpool Kensington

McDonald’s Lancaster Cheapside

McDonald’s Carlisle Railway Good Yard

McDonald’s Liverpool Great Homer Street

McDonald’s Liverpool Queens Drive

McDonald’s Walton Road

McDonald’s Bromborough

McDonald’s Upton

McDonald’s Prenton

McDonald’s Manchester Baguley

South West

McDonald’s Hertford Rush Green

McDonald’s Maylands Avenue

McDonald’s Chelmsford Westway

McDonald’s Boreham Interchange

McDonald’s Festival Leisure Park Basildon

McDonald’s West Thurrock Fs-Dt

McDonald’s Bristol Brislington

McDonald’s Bristol Hengrove

McDonald’s Fraddon

McDonald’s Cullompton

McDonald’s Wellington Buckland

South Midlands

McDonald’s Cheltenham

McDonald’s Gloucester Barnwood

McDonald’s Gloucester St Oswalds

McDonald’s Gloucester

McDonald’s Aylesbury

McDonald’s Milton Keynes Linford Wood

McDonald’s Northampton Kettering Road

Scotland

McDonald’s Clydebank

McDonald’s Helen St

McDonald’s Coatbridge

McDonald’s Wishaw

McDonald’s Darnley

McDonald’s Linwood

McDonald’s Greenock

McDonald’s Glasgow Great Western Retail Park

McDonald’s Dundee

McDonald’s Leven

McDonald’s Bankhead Park Glenrothes

McDonald’s Kilmarnock Bellfield Interchange

McDonald’s Ayr

McDonald’s Glasgow Fort Morrisons

McDonald’s East Kilbride

McDonald’s Parkhead

McDonald’s Hamilton Place

McDonald’s Livingston Almondvale Avenue

Wales

McDonald’s Aberystwyth

McDonald’s Newtown Powys

McDonald’s Cardiff Newport Road

McDonald’s Llanelli

McDonald’s St Clears

McDonald’s Swansea Cwmdu

McDonald’s Swansea Morriston

McDonald’s Merthyr Tydfil Cyfarthfa Retail Park

McDonald’s Merthyr Tydfil

McDonald’s Tonypandy

McDonald’s Llanrtrisant Glamorgan Retail Park

McDonald’s Cardiff

McDonald’s Cardiff

McDonald’s Cardiff Culverhouse Cros

McDonald’s Cardiff Ty Glas Avenue

McDonald’s Caerphilly

McDonald’s Ebbw Vale

McDonald’s Brynmawr

To find more information including dates and times, please visit McDonald’s Happy Meal Meet and Greets website.

