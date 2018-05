Avengers and Star Wars are on the bill at the Kino Cinema, Glenrothes this weekend.

The schedule for this coming week is:

Avengers: Infinity War 2D (12A) sat-Sun 1.45.

Show Dogs 2D (PG) Fri 5.30; Sat-Su12.30, 3.10P 5.30; Wed-Thur 5.30

Deadpool 2 (15) Fri-Tues 5.30, 8.15; Wed-Thurs 8.15

Solo: A Star Wars Story 2D (12A) Fri 4.30, 8.00; Sat-Tues 1.00, 4.30, 8.00; Wed-Thurs 4.30, 8.00