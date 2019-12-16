Falkirk 1 Raith Rovers 1: In pictures
Raith Rovers took a sizeable - and vocal - travelling support to Falkirk on Saturday for the 1-1 draw.
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Raith Rovers fans in Falkirk.
Michael Gillen
jpimedia
An early red card for Falkirk's Charlie Telfer.
Michael Gillen
jpimedia
Raith fans in Falkirk.
Michael Gillen
jpimedia
Falkirk's Gregor Buchanan and Raith's Tony Dingwall remonstrate with referee Gavin Ross.
Michael Gillen
jpimedia
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