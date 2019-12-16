Raith Rovers fans celebrate their goal.

Falkirk 1 Raith Rovers 1: In pictures

Raith Rovers took a sizeable - and vocal - travelling support to Falkirk on Saturday for the 1-1 draw.

Can you spot yourself or someone you know in our gallery of match pictures?

Raith Rovers fans in Falkirk.
Raith Rovers fans in Falkirk.
Michael Gillen
jpimedia
Buy a Photo
An early red card for Falkirk's Charlie Telfer.
An early red card for Falkirk's Charlie Telfer.
Michael Gillen
jpimedia
Buy a Photo
Raith fans in Falkirk.
Raith fans in Falkirk.
Michael Gillen
jpimedia
Buy a Photo
Falkirk's Gregor Buchanan and Raith's Tony Dingwall remonstrate with referee Gavin Ross.
Falkirk's Gregor Buchanan and Raith's Tony Dingwall remonstrate with referee Gavin Ross.
Michael Gillen
jpimedia
Buy a Photo
View more
Page 1 of 8