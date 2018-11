Golf: Anstruther hands out annual prizes

Anstruther Golf Club held their annual prize-giving on November 2.

The winners were: Overall Medal – Nicola Gemmell; Foundation Brooch-Lynne Black; Adelaide Bowl-Sandra Murray; St Regs Trophy -Nicola Gemmell; Isle Of May -Janet Wilson; V.E.Trophy- Cheryl Muir; Hynd Goblet- Mary Wilson; Maxwell Cup – Marina Barclay; Sylvia Guy Jug-Cheryl Muir & Susan Mckay; James Duncan- Sandra Murray; St Regulus Quaich-Sandra Murray; captain’s prize-Mary Wilson; Guide Dog-Sandra Murray; Cancer Relief-Sandra Murray; Birdie Tree- Nicola Gemmell;Lundin Trophy- Nicola Gemmell; Balcomie Trophy -Mary Wilson; Silver Medal-Nicola Gemmell; Bronze Medal-Janet Wilson; Burd Memorial -Janice Gay & Ian Raeper; Gilchrist Inkstand- Nicola Gemmell & George Allan; Handicap Champion-Lynne Black; Ladies Champion- Nicola Gemmell.