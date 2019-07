Aberdour Donkey Brae Run - report and results

Hundreds of runners of all ages took part in the annual Donkey Brae Run in Aberdour on Sunday.

The flagship event of the Aberdour Festival is split into three races with the main seven-mile race followed by a two-mile dash, as well as a Fun Run for all the family.

The seven-mile winner, and Donkey Brae champion of 2019, was Paul Kieran of Carnegie Harriers in a victorious time of 40 minutes 23 seconds, with runner-up Alistair Gudgin 20 seconds further back.

The leading female was Allison McGill of PH Racing who completed the course in a time of 47.04.

The two-mile race was won by Pitreavie's Ben Johnston in a time of 13.15, just three seconds ahead of runner-up Pitro Horodyski.

Full results as follows:

Aberdour Donkey Brae 7 mile results:

1 Paul Kieran 40:43, 2 Alistair Gudgin 41:03, 3 Jonathan Peebles 41:13, 4 Daniel Monaghan 41:46, 5 Robert Sellar 41:59, 6 Andrew Wright 42:20, 7 Colin Somerville 42:24, 8 Ross Cameron 43:19, 9 Mark Thornton-Smith 43:29, 10 Robert Watson 43:40 (1st male over 50).

11 Martin Butcher 44:06, 12 Chris Russell 44:10, 13 David Bull 44:21, 14 Jonathan Campbell 44:33, 15 Eddie Torrie 44:42, 16 Philip Waring 44:47, 17 John Cassells 44:54, 18 Craig O'Donnell 45:26, 19 Steven King 45:38, 20 Keith Ovenstone.

21 Neil McLure 45:57, 22 Peter Gibson 46:03, 23 Derek Small 46:08, 24 John Crookston 46:24 (1st male over 60), 25 Stuart Tite 46:39, 26 Ben Kinninmonth 46:41, 27 Alison McGill 47:04 (1st female), 28 Martin McNellis 47:08, 29 Iain Sheerins 47:21, 30 Tim Jones 47:30.

31 Aaran Gibb 47:41, 32 Tony Martin 47:46, 33 Andrew Waddington 47:55, 34 Clark Christie 48:05, 35 Thomas Dewar 48:07, 36 Alan McGowan 48:10, 37 Michael Mitchell 48:11, 38 Karen Kennedy 48:16 (1st female over 40), 39 Will Stewart 48:26, 40 David Henderson 48:27.

41 John Cotton 48:28, 42 Robert Hamilton 48:41, 43 Lewis Macaulay, 48:44, 44 Michael Lindsay 48:49, 45 Angus Moyes 49:00, 46 Chris Stuart 49:03, 47 Ben Smith 49:04, 48 Julie Menzies 49:23, 49 Mark Sutherland 49:32, 50 Graham McInnes.

51 Gary Rowan 49:41, 52 Alan Cockburn 49:43, 53 Andy Lafferty 49:46, 54 Graeme Thom 50:01, 55 Dave Morton 50:03, 56 Rafal Karwacki 50:04, 57 Robert O'Neill 50:04, 58 Michael Curtis 50:14, 59 Iain Howatt 50:15, 60 Paul Woodland 50:17.

61 Ryan Lee 50:18, 62 Charles Stable 50:18, 63 Colin Morrison 50:19, 64 Paul Allan 50:21, 65 Graham Wilde 50:36, 66 Angus Jackson 50:37, 67 Gavin Wright 51:10, 68 Ian Robert Johnston 51:12, 69 Karen Allen 51:19, 70 Scott Love 51:21.

71 Craig Chisholm 51:25, 72 Scott Clark 51:31, 73 Frazer Munro 51:34, 74 Alan Murray 51:41, 75 Calum Strachan 52:01, 76 Aidan O'Byrne 52:07, 77 Darran Neilson 52:14, 78 Kathryn Campbell 52:23, 79 Andrew David Gilmour 52:35, 80 Andy Harley 52:43.

81 Adam Tjolle 52:53, 82 Benjamin Gilbert 52:56, 83 Alistair Drummond 52:56, 84 Angela Sandilands 52:57, 85 Andrew Neenan 52:58, 86 Zoe Stuart 53:01, 87 Lee Ansett 53:01, 88 Alison Sutherland 53:08, 89 Norman Morrison 53:19, 90 Gavin Major 53:20.

91 Ryan Campbell-Hodge 53:24, 92 Alan Davie 53:29, 93 Iain Wallace 53:30, 94 Claire Campbell-Swan 53:35, 95 Iain Aitken 53:39, 96 Robin Young 53:45, 97 Paul Dunning 53:48, 98 Kirsty Hepburn 53:49, 99 Brian Miller 53:50, 100 Joy Gudgin 53:57 (1st female over 50).

101 David Mann 54:04, 102 Chris Welch 54:05, 103 Michael Connelly 54:18, 104 Stuart Wallace 54:19, 105 Andrew Spence 54:25, 106 John Hynd 54:36, 107 Rebecca Reader 54:46, 108 Jim Kelly 55:03, 109 Nicholas Keith-Barnett 55:13, 110 Martin McHatton 55:21.

111 Michael Bisset 55:26, 112 Katie Ireland 55:34, 113 Allan Brannigan 55:42, 114 Anne Peat 55:43, 115 Gordon White 55:46, 116 Ian McIntyre 55:47, 117 Isobel Burnett 55:51 (1st female over 60), 118 Chris Moore 55:53, 119 Russell Thomson 55:53, 120 Gordon Hunter 55:59.

121 Calum Gow 56:02, 122 Lyn Bow 56:05, 123 Nils Krichel, 124 Mairi Dawson 56:08, 125 Alex Gray 56:09, 126 Alan Short 56:10, 127 Scott Walker 56:11, 128 Paul Harkins 56:11, 129 Margaret Martin 56:15, 130 Alison Lessells 56:19.

131 John Gooda 56:20, 132 Stewart McCaffrey 56:24, 133 Nicholas Whitfield:56:25, 134 Steven Blair 56:29, 135 Gina Witt 56:30, 136 Ross Hunter 56:42, 137 John Kinninmonth 56:50, 138 Ben MacDonald 56:56, 139 Laurence Leask 56:58, 140 Tom Sludden 57:03.

141 Rennie Morrocco 57:05, 142 Stephen Baird 57:05, 143 John McKean 57:11, 144 John McDougall 57:18, 145 Sebastian Evans 57:24, 146 Peter Equi 57:26, 147 Frank Kirk 57:28, 148 Derek Hunter 57:33, 149 Paul Headridge 57:35, 150 David Hogg 57:42.

151 Scott Anderson 57:43, 152 Wright Beveridge 57:45, 153 Claire Gilchrist 57:50, 154 Heather Finlayson 57:52, 155 Alistair Paddison 57:55, 156 Timothy Compston 58:02, 157 Ken Horne 58:03, 158 JP Foster 58:16, 159 Simon Johnston 58:20, 160 Sarah Marshall 58:21.

161 Daniel Fudge 58:28, 162 Gavin Wilson 58:28, 163 Martin Kay 58:30, 164 Hannah Norman 58:34, 165 Paul Frape 58:40, 166 Edny van den Broek 58:42, 167 Wayne Henderson 58:49, 168 Clare Graham 58:57, 169 Jenni Owens 59:04, 170 David Poyner 59:07.

171 Eric Stevenson 59:17, 172 Lorraine Russell 59:21, 173 Chris Jones 59:27, 174 Elaine Downie 59:30, 175 Mark Easton 59:45, 176 Gilles Diederich 59:46, 177 Scott Brown 59:49, 178 Tommy Drew 59:53, 179 Craig MacDonald 59:56, 180 Graeme Baxter 1:00:01.

181 Geoff New 1:00:03, 182 Jill Horsburgh 1:00:05, 183 Derek Ramsay 1:00:10, 184 Niall Patterson 1:00:15, 185 Carole Bruce 1:00:29, 186 Cameron Young 1:00:30, 187 Michael Lawton 1:00:32, 188 Keith Traill 1:00:36, 189 Jim Davis 1:00:38, 190 John Allan 1:00:42.

191 Jonathan O'Neill 1:00:43, 192 Alison Simpson 1:00:46, 193 Roy McBride 1:00:48, 194 Donald Ramsay 1:00:57, 195 Mandy Cazes 1:00:59, 196 Stuart Edwardson 1:01:00, 197 Ian Mitchell 1:01:04, 198 Nathaniel McIvor 1:01:04, 199 Ivor McIvor 1:01:04, 200 Bill Gillan 1:01:08 (1st male over 70).

201 Andy Thoms 1:01:13, 202 Nadia Breach 1:01:16, 203 James Luff 1:01:20, 204 Kylie Smith 1:01:20, 205 Andrew Williamson 1:01:23, 206 Chris Connelly 1:01:26, 207 Karen McCluskie 1:01:29, 208 Mike Alcock 1:01:30, 209 Eddie Black 1:01:32, 210 Grant Lyall 1:01:34.

211 Crawford Allan 1:01:36, 212 Graham Birse 1:01:41, 213 Claire Henderson 1:01:43, 214 Melanie Sinclair 1:01:47, 215 Brian Lapsley 1:01:48, 216 Graham Grant 1:01:57, 217 David Nicholson 1:02:01, 218 Colleen Craig 1:02:02, 219 Alison Murray 1:02:02, 220 Alexander Rutherford 1:02:03.

221 Robert Goldberg 1:02:05, 222 Ryan Ellis 1:02:10, 223 Alan Gardener 1:02:12, 224 Shelagh Davidson 1:02:17, 225 Aurel Lewis 1:02:18, 226 Hazel Thoms 1:02:20, 227 Hazel Small 1:02:31, 228 Alison Rutherford 1:02:33, 229 Kamil Kazimoglu 1:02:41, 230 Sarah Wellcoat 1:02:43.

231 Neil Wilson 1:02:49, 232 Isobel Pollard 1:02:51, 233 Robert Paterson 1:02:57, 234 Joseph Archer 1:02:57, 235 Anthony Cassidy 1:03:04, 236 Alan Sharp 1:03:18, 237 Derek Henderson 1:03:23, 238 Tracey Squires 1:03:24, 239 Donna Robertson 1:03:24, 240 Elliot Bennett 1:03:26.

241 Kirsten Alexander 1:03:28, 242 Grant Laycock 1:03:30, 243 Kerry Hunter 1:03:32, 244 Patrick Wallace 1:03:37, 245 Malcolm Macaulay 1:03:43, 246 Sheena Stewart 1:03:45, 247 Gillian Stewart 1:03:48, 248 Mark Nesbitt 1:03:57, 249 Gill Mahady 1:04:13, 250 Edgar Jesus Contreras Romero 1:04:14.

251 Ailsa Morrison 1:04:19, 252 Zuleika Brett 1:04:20, 253 Paul Blumenfeld 1:04:29, 254 Paul Forster 1:04:29, 255 Mick Parsley 1:04:32, 256 Gordon Povey 1:04:35, 257 Margaret Newsom 1:04:35, 258 Nicola Mackie 1:04:41, 259 Melissa Cheshire 1:04:54, 260 Louise Stephen 1:04:56.

261 Anna McElhinney 1:05:00, 262 Kirsty Dewar 1:05:12, 263 Steven Lynde 1:05:14, 264 Donald Gardiner 1:05:19, 265 Claire Sara 1:05:22, 266 Nicola Francis 1:05:23, 267 460 Robin Dickson 1:05:28, 268 Madeline Spokes 1:05:33, 269 Joanne Irwin 1:05:33, 270 George Rutherford 1:05:59.

271 Robert Milton 1:06:00, 272 David McNiven 1:06:08, 273 Gordon Barrie 1:06:12, 274 Liam Paterson 1:06:18, 275 32 Fiona MacLeod 1:06:25, 276 Michael Mullan 1:06:27, 277 David McKay 1:06:33, 278 Angela Small 1:06:42, 279 Jayne Reekie 1:06:43, 280 Derek Johnstone 1:07:00.

281 Lindsay Dobbie 1:07:22, 282 John McIntyre Snr 1:07:24, 283 Gemma Lowe Wheeler 1:07:24, 284 Nicole Graham 1:07:25, 285 Claire Williamson 1:07:26, 286 Gillian Philp 1:07:28, 287 Jane Thornton-Smith 1:07:32, 288 Lynne Begg 1:07:35, 289 Derek Adamson 1:07:37, 290 Graeme Percival 1:07:41.

291 Joyce Tannahill 1:07:43, 292 Steven Brooker 1:07:50, 293 Matt Trezise 1:07:52, 294 Stephen Greer 1:08:02, 295 Steve Dickson 1:08:10, 296 Lauren Buchanan 1:08:12, 297 John Clark 1:08:19, 298 Karen Forsyth 1:08:22, 299 Lesley Mealing 1:08:26, 300 Stuart Wardlaw 1:08:39.

301 Kerry Aitken 1:08:59, 302 Emma Collins 1:09:00, 303 Sanders MacRae 1:09:03, 304 Jane Locke 1:09:11, 305 Lorna Jones 1:09:12, 306 Claire Doak 1:09:16, 307 John Abbott 1:09:18, 308 Isla Smith 1:09:19, 309 Joyce Ferrie 1:09:20, 310 Keith Bonthrone 1:09:22.

311 Andrew Cameron 1:09:23, 312 Bill Duff 1:09:24, 313 Gemma Patterson 1:09:24, 314 Brian Cowan 1:09:27, 315 Mark Wehrle 1:09:45, 316 Elizabeth Gilchrist 1:09:48 (1st female over 70), 317 Grant Devon 1:10:20, 318 Gail Cree 1:10:27, 319 Heather Payne 1:10:31, 320 Natalia Trela-McDonald 1:10:39.

321 Teresa Waddington 1:10:55, 322 Nicky Compston 1:10:57, 323 Vicky McKenzie, 324 Kevin Baird 1:11:20, 325 Tommy Fallon 1:11:28, 326 James Oldfield 1:11:28, 327 Karen Hunter 1:11:57, 328 Alison Dowall 1:12:00, 329 Steven Dowall 1:12:00, 330 Ainsley Dryburgh 1:12:05.

331 Jill Leask 1:12:18, 332 Val Wills 1:12:26, 333 Vaila Bryce 1:12:29, 334 Donna Hughes 1:12:34, 335 Lesley Muir 1:12:35, 336 Julien Henneton 1:12:37, 337 Jill Watson 1:12:39, 338 Karen Richards 1:12:41, 339 Kate Walter 1:12:42, 340 Malcolm Joss 1:12:49.

341 Lorraine Abbot 1:12:54, 342 Jenny Ashcroft 1:12:54, 243 Lesley McGuire 1:13:11, 344 Kathryn Hilditch 1:13:21, 345 Susan Lister 1:13:22, 346 Sarah Lonie 1:13:25, 347 Clive Cable 1:13:33, 248 Iain Purves 1:13:49, 349 Emily Scott 1:13:55, 350 Margaret Hall 1:14:06.

351 Bobby Smart 1:14:07, 352 Heather Lang 1:14:18, 353 Claire Needham 1:14:18, 354 Connor Finlay 1:14:28, 355 Trang Murray 1:14:30, 356 Kerri Davidson 1:14:36, 357 Heather Smart 1:14:58, 358 Gillian Eason 1:14:58, 359 Daniel Jennings 1:15:02, 360 Fiona McEwan 1:15:06.

361 Sarah Forrest 1:15:33, 362 Malcolm Haig 1:15:41, 363 Samuel Kemp 1:16:01, 364 Zara Kemp 1:16:01, 365 Vincent Husquin 1:16:03, 366 Catherine Payne 1:16:14, 367 Katrina Mason 1:16:34, 368 Susie Ramsay 1:16:57, 369 Elizabeth Oldcorn 1:17:06, 370 Alice Connelly 1:17:17.

371 Graeme Hunter 1:17:59, 372 Paul Smith 1:17:59, 373 Ashleigh Chandler 1:18:04, 374 Annie Gibson 1:18:13, 375 Melissa Rice 1:18:40, 376 Ilona Roberts 1:18:43, 377 Susan McLean 1:19:05, 378 Alexa Tweddle 1:19:11, 379 Ashley Jamieson 1:19:14, 380 Sarah Eaton 1:19:19.

381 Lorna Steven 1:19:26, 382 Grant Steven 1:19:27, 383 Jean Izatt 1:19:31, 384 Lesley Wallace 1:19:46, 385 Clair Rankin 1:19:55, 386 Jane Smith 1:20:17, 387 Allan Betsworth 1:20:37, 388 Mandy MacPherson 1:20:52, 389 Elaine MacNab 1:21:00, 390 Margaret Malcolm 1:21:18.

391 Mary Small 1:21:24, 392 Stuart MacDonald 1:21:28, 393 Caroline Baillie 1:21:35, 394 Karen Hunter 1:21:36, 395 Clifford Dicker 1:22:02, 396 Tracy Yule 1:22:28, 397 Jude Alcock 1:22:51, 398 Hannah Persson 1:22:52, 399 Lyndsay Eason 1:23:38, 400 Stacey Donaldson 1:23:41.

401 Dougie Smart 1:23:52, 402 Nichola Thornton 1:23:57, 403 Carol Budd 1:23:57, 404 Gayle Thomson 1:24:06, 405 James Sylvester 1:24:14, 406 William McNeil 1:24:37, 407 Sandra Gardener 1:24:42, 408 Michael McCrohon 1:26:39, 409 113 Lorna Taylor 1:26:41, 410 Linda Spinks 1:27:17.

411 Victoria Stanford 1:27:41, 412 Chloe Allen 1:28:05, 413 Ali McLaren 1:28:09, 414 Lauren Brown 1:28:20, 415 Elaine Carse 1:29:56, 416 Jennifer Nisbet 1:34:29, 417 Louise Cowan 1:42:13.

Aberdour Donkey Brae 2 mile results:

1 Ben Johnston 13:15, 2 Pitro Horodyski 13:18, 3 Aaron Middleton 13:50, 4 Ruby Russell 14:10 (1st female), 5 Joe Meldrum 14:24, 6 Aaron Bennet 14:42, 7 Ross Allan 14:49, 8 Ben Curtis 14:51, 9 Olivia Robbins 14:54, 10 Ariane Baillie 15:04.

11 Aaron Campbell 15:05, 12 Fergus Hamilton 16:00, 13 Alexander Wilson 16:01, 14 Gabriel Connolly 16:08, 15 Roddy Morrison 16:08, 16 Rebecca Sludden 16:34, 17 Mardie Templeman 16:44, 18 Fraser Rennie 16:47, 19 Sarah Rennie 16:49, 20 Maddy Phillips 17:03.

21 Adam Mortaci 17:14, 22 Josh Kinnear 17:23, 23 Coco Croxford 17:29, Derek Polley 17:32, 25 Dale Robson 17:32, 26 Diane Palmer 17:41, 27 Jack McInnes 17:48, 28 Paddy McGlynn 18:03, 29 Ethan Braid 18:04, 30 Morag Cotton 18:05.

31 Lewis Shelvin 18:07, 32 Aaron Waugh 18:29, 33 Alexander Laing 18:36, 34 Ciara Middleton 18:38, 35 Susan Allan 18:41 (1st female over 40), 36 Sam Connolly 18:49, 37 Liam Jessop 18:52, 38 Freddie Tjolle 19:06, 39 Pamela Gibson 19:21, 40 Eilidh Morrison 19:33.

41 Finn Wenman 19:51, 42 Rurah Hessop 19:54, 43 Fergus Bell 20:00, 44 Matthew Jackson 20:01, 45 Imogen Noot-Williams 20:02, 46 Duncan Rennie 20:25, 47 Zoe McNulty 20:45, 48 Ashkin Kazimogu 20:48, 49 Nicholas Russell 20:50, 50 Fraser Brown 20:59.

51 Sandra Tjolle 21:07 (1st female over 50), 52 David McCue 22:25, 53 Susan Cotton 22:29, 54 Isla Cotton 22:30, 55 Penny Shelvin 23:18, 56 Nathan Howie 23:24.